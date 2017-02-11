南台強震 高雄市民感覺搖晃比4級強
2017-02-11 07:56
中央氣象局公布的地震數據。（取自中央氣象局）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕南台灣今天凌晨1時12分發生規模5.6地震，中央氣象局測得高雄市旗山震度4級、高雄市3級，但許多高雄市民認為這次搖晃的程度比4級強，有些人還質疑氣象局的數據錯誤。
地震發生後，高雄市長陳菊也透過臉書強調，凌晨1點12分發生芮氏規模5.6的有感地震，震央為台南市近海，市府團隊立即啟動巡管作業，確保管線安全，同時也啟動災情查報機制，確認各地有無災情。請市民朋友務必小心安全。
後來中央氣象局公布高雄市最大震度為旗山4級、高雄市3級，市民紛紛留言說：「我怎麼覺得高雄感覺大於4級，搖超大的對啊！」「根本像6級！超大」「這個感覺比去年那個地震更有感，很搖而且更久...」
很多市民也質疑中央氣象局的數據有誤，有人認為「數據不對，至少5-6級」、「我家鄰近茄萣，這次晃動得比921更加劇烈，震度竟然只有3、4級，數據真的誇張。」
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