02/11 各報重點新聞一覽

2017-02-11 06:23

自由時報

市值15億// 救國團房地 判還國家確定

位於台北市松江路黃金地段的救國團總部「志清大樓」房產，登記為中華民國所有，但長期遭救國團占用，國有財產署7年前興訟索討此國有地，最高法院昨判決救國團無權占用志清大樓一至五樓、地下一、二樓共2087坪樓地板面積，應返還國有土地，還須回溯從100年8月5日起，按月給付租金76萬多元至返還房產為止，至昨天為止應支付5138萬元，全案確定。

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廣告才子范可欽 近億豪宅法拍

廣告才子財務危機浮上檯面，近億豪宅淪法拍。根據台灣金服最新發布法拍公告，改名為范瑞杰的廣告才子范可欽位於新北市新板特區的豪宅「東方明珠」高樓層二十三─三樓遭到法拍，底價9100萬元，拆算每坪底價約75萬元，預計3月1日執行第一次拍賣；房產業者分析，因底價高於行情超過一成，預料流標機率大。

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20萬桶核廢倒台灣海域？ 原能會追查

外電報導，義大利國會調查委員會八日解密軍情單位資料，指稱一九九○年代曾有海運商協助處置危險輻射廢料，其中可能有廿萬桶傾倒在台灣海域。原能會強調從未聽聞，將盡快查證。

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蘋果日報

網友肉搜 渣男殺正妹落網

屏東縣國小校園女子慘遭毀容刺殺命案，檢警鎖定死者邱女僅交往25天的前男友王信仁涉嫌重大，昨晨他出面說明，否認行兇，但警方出示他進出命案現場監視畫面等證據後，他坦承因不滿邱女提分手，並懷疑女方移情別戀，才以臉書假名誘殺邱女，警訊後依殺人罪移送，檢方以王男涉嫌重大、有逃亡之虞，聲押獲准。邱女親友昨痛批王男「沒人性，應判死刑」，近百名網友一度聚集警局門口想痛打他。

史上最慘 香港地鐵遭縱火18傷

「我當時以為死定了！」香港鐵路（港鐵，香港的捷運）昨天發生車廂起火的嚴重事故，有男子企圖在車廂內引火自焚，火勢迅速蔓延，車廂內滿是濃煙，緊急到站後才疏散。包括兇嫌在內已有18人受傷，其中3人命危，包含一名台灣女子。該事件是港鐵通車38年來最嚴重的縱火事故。

聯合報

習要求…川普：尊重一中

美國白宮於美東時間九日深夜（台北時間十日中午）發表聲明，表示總統川普當晚和中國大陸國家主席習近平進行通話；這是川普就任美國總統後，首次與習近平電話熱線。聲明指出，川普在習近平要求下，表示同意「尊重（honor）『我們的一個中國政策』」，兩人並互相邀請對方到彼此國家訪問。

廠商排放戴奧辛 從重起訴可判7年

廠商排放空汙，以往均引空汙法究責，罰責輕效果不彰，彰化地檢署昨開先例，將二家廠商改依刑責較重的公共危險罪起訴，並追討一千六百餘萬元犯罪所得。

中國時報

要命寒流 2天猝死81人

寒流來襲，氣溫持續下探，昨天凌晨到晚間8時，全台有47人疑似因氣溫驟降，導致休克死亡，送醫急救後仍回天乏術，加上前天死亡34人，兩天來猝死多達81人。醫生呼籲，寒潮威力，絕對不可小覷，近日外出，一定要做好保暖措施，避免因為過於寒冷，導致身體「凍未條」釀成意外發生。

會面前先與習通話 搞兩面平衡 「川安會」釣島適安保 載入協議

美高級官員透露，日相安倍晉三與美總統川普10日中午（台灣時間11日凌晨1時）在白宮舉行高峰會談時，將強調重視美日同盟，也將言及釣魚台列嶼問題。美日政府擬在高峰會談後發表的協議文件中，明確載入釣魚台列嶼是《美日安保條約》第5條的適用對象。此前，川普先與大陸國家主席習近平通話，評論認為，似有意弱化「川安會」帶來的影響。