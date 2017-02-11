| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

18縣市低溫特報！寒流持續影響到週一

中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷。（農業局提供）

2017-02-11  06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷，氣象局測得台南市永康低溫僅9.4度、淡水9.6度。氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，受寒流影響昨晚到今晨依然相當寒冷，北部及宜蘭夜間清晨低溫只有8到9度，中部低溫約10度附近，南部及花東也只有12、13度，白天北部地區高溫只有13到15度，中部及花東高溫約16到18度，南部約19到20度，入夜後溫度將再度下降。

天氣方面，西半部地區天氣都算穩定，白天以多雲為主，有時可以看到陽光，花東地區可能偶爾出現零星短暫雨。

氣象局預估，週日（12日）仍受寒流影響，各地夜間清晨依然相當寒冷，下週一（13日）清晨仍在寒流影響下，台南以北到宜蘭地區低溫仍只有10、11度附近，白天起至下週二（14日）寒流逐漸減弱，預計從下週一之後各地高低溫將逐日回升。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
6 ~ 11 8 ~ 16 12 ~ 18 11 ~ 14

氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 氣象 氣象局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：18縣市低溫特報！寒流持續影響到週一


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.