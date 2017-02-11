18縣市低溫特報！寒流持續影響到週一

中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷。（農業局提供）

2017-02-11 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷，氣象局測得台南市永康低溫僅9.4度、淡水9.6度。氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，受寒流影響昨晚到今晨依然相當寒冷，北部及宜蘭夜間清晨低溫只有8到9度，中部低溫約10度附近，南部及花東也只有12、13度，白天北部地區高溫只有13到15度，中部及花東高溫約16到18度，南部約19到20度，入夜後溫度將再度下降。

天氣方面，西半部地區天氣都算穩定，白天以多雲為主，有時可以看到陽光，花東地區可能偶爾出現零星短暫雨。

氣象局預估，週日（12日）仍受寒流影響，各地夜間清晨依然相當寒冷，下週一（13日）清晨仍在寒流影響下，台南以北到宜蘭地區低溫仍只有10、11度附近，白天起至下週二（14日）寒流逐漸減弱，預計從下週一之後各地高低溫將逐日回升。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 6 ~ 11 8 ~ 16 12 ~ 18 11 ~ 14

氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）