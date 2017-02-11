18縣市低溫特報！寒流持續影響到週一
中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷。（農業局提供）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，寒流持續發威，昨（10日）晚到今（11日）晨依然相當寒冷，氣象局測得台南市永康低溫僅9.4度、淡水9.6度。氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。
氣象局表示，受寒流影響昨晚到今晨依然相當寒冷，北部及宜蘭夜間清晨低溫只有8到9度，中部低溫約10度附近，南部及花東也只有12、13度，白天北部地區高溫只有13到15度，中部及花東高溫約16到18度，南部約19到20度，入夜後溫度將再度下降。
天氣方面，西半部地區天氣都算穩定，白天以多雲為主，有時可以看到陽光，花東地區可能偶爾出現零星短暫雨。
氣象局預估，週日（12日）仍受寒流影響，各地夜間清晨依然相當寒冷，下週一（13日）清晨仍在寒流影響下，台南以北到宜蘭地區低溫仍只有10、11度附近，白天起至下週二（14日）寒流逐漸減弱，預計從下週一之後各地高低溫將逐日回升。
國際都市氣象：
空氣品質方面，今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|6 ~ 11
|8 ~ 16
|12 ~ 18
|11 ~ 14
氣象局於各地（除高雄縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣）發布低溫特報，並於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）
今天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三
- 南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
- 高雄國際馬拉松明開跑 42公里交管
- 志清大樓案勝訴 國產署︰續追討救國團不當得利
- 川習通話》總統府：台美維持密切聯繫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tamsui records low of 6.7 degrees
- 占用國有地訴訟 救國團連4敗
- 焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則
- 白沙屯媽祖婆 26日北港進香
- 看川普的一中談話 FAPA：十分遺憾與失望
- 遵循一中 章家敦：川普向北京投降
- 國道一號2車失控碰撞 駕駛受傷送醫
- 自由廣場》國民黨黃復興主席
- 舊桃園警分局 將做新住民文化會館
- 自由廣場》分校本校離多遠？
- 剩二千元買一張刮刮樂 刮中一百萬
- 魏少26度大三元 史上第3狂
- 怪花燈引話題 投燈會創19億商機
- 火旁龍民俗踩街 苗市宛如不夜城
- 協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
- 礁溪市地重劃案 吳澤成︰已失焦
- 防水科技2.0 ECCO酷鞋穿越美一步
- 川普描述 川習通話情形很溫馨
- 大港花火鬧元宵 海陸交通延後收班
- 台北》市民大道「鴿糞空襲」 避孕除害
- 候車亭增太陽能、照明 偏遠優先
- 籃球》好糗！他想飛身灌籃 卻「灌」到籃板...（影音）
- 一家3口愛收藏 家像懷舊博物館
- 解先發的渴 林樺慶今戰羅德
- 周湯豪命中鬼鬼美唇 自豪接吻做口碑
- 農舍管理 代理縣長吳澤成︰延續中央辦法
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Council of Grand Justices to broadcast live discussion on same-sex marriage
- （雲林）強風揚塵 賞燈最好戴口罩
- 黑土醜卻溫柔 守備好自在
- 自由廣場》生技產業 政治犧牲品
- 潘維剛參選 藍委：瓜分洪郝票源
- 移民禁令上訴吞敗 川普嗆法院見
- 川安會聯合聲明 聚焦區域安全與經貿
- 裘德洛獨坐沙丘 大演時尚穿越劇
- 竹市南寮大道 下月底動工
標題：18縣市低溫特報！寒流持續影響到週一
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email