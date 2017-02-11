211台南地震 鹽水蜂炮遊客無感

今天凌晨鹽水蜂炮，遊客還不少。（記者楊金城攝）

2017-02-11 03:37

〔記者楊金城／台南報導〕規模5.6的台南211地震，在台南最大震度達到6級，鹽水蜂炮到11日凌晨2點多還在放蜂炮，炮聲隆隆，犁炮的遊客對地震覺得無感。

凌晨1點12分強震，南市溪北的震度不小，經歷去年206地震，不少人在睡夢中嚇醒，但感覺地震最大震度只維持不到5秒的短時間，幸好虛驚一場。

而昨晚開始的首日鹽水蜂炮活動，一座座炮城施放到今凌晨3點還沒結束，部分遊客還在犁炮衝鋒陷陣，沒感覺有地震，王姓遊客說，覺得無感，有地震嗎？