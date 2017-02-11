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南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷 南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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南市6條地震帶 賴清德：會盡力改善每屋耐震力

2017-02-11  03:42

〔記者王俊忠／台南報導〕今天凌晨1點12分規模5.6地震發生後，台南市長賴清德隨即進駐消防局的市府災害應變中心，並做一級開設指揮因應可能的震災。

今晨地震 3起零星狀況及時排除

賴清德受訪時指出，這起地震目前為台南帶來零星狀況，東區一度大停電，但台電很快恢復供電；此外有馬達冒煙、一人受困電梯與地震時有人跌倒受輕傷這三個小狀況，都很快排除及得到解決，大致上算平安。

賴市長表示，台南有六條地震帶，平時沒事就平安；有事就會有災情，市府團隊會嚴陣以待、全力協助救災，市民也要建立防震的基本知識，降低地震對個人的傷害。

此外，市府會運用中央對台南的協助，把土壤液化區做進一步探測，同時幫助市民對老舊房子體檢，希望盡最大的力量改善每間房屋的耐震力，即使真的發生地震，也不至於產生重大災情，市府會持續推動這些工作，也希望市民能支持。

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  • 今凌晨台南發生地震後，市長賴清德隨即進駐市府災害應戀中心坐鎮因應。（圖：市府提供）

    今凌晨台南發生地震後，市長賴清德隨即進駐市府災害應戀中心坐鎮因應。（圖：市府提供）

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