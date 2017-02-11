林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設

2017-02-11 02:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南於今晨1:12發生地震，市長賴清德於1時33分進駐坐鎮消防局應變中心，行政院長林全也打電話來關心情況，市長賴清德表示，目前已知有兩位市民跌倒已送醫無大礙，目前全市尚無傳出重大災情，狀況平安。

由於去年0206地震才滿一年，市長賴清德也指示市府團隊提高警覺，市民朋友若有任何需要協助，或情況通報，也可來電1999，或119。

這次地震，震央在高雄近海，規模5.6，安平測到6級震度，市府目前應變中心一級開設，截至目前為止有電梯受困情形也已經脫困，消防局各分隊已派出巡視。