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南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設

2017-02-11  02:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南於今晨1:12發生地震，市長賴清德於1時33分進駐坐鎮消防局應變中心，行政院長林全也打電話來關心情況，市長賴清德表示，目前已知有兩位市民跌倒已送醫無大礙，目前全市尚無傳出重大災情，狀況平安。

由於去年0206地震才滿一年，市長賴清德也指示市府團隊提高警覺，市民朋友若有任何需要協助，或情況通報，也可來電1999，或119。

這次地震，震央在高雄近海，規模5.6，安平測到6級震度，市府目前應變中心一級開設，截至目前為止有電梯受困情形也已經脫困，消防局各分隊已派出巡視。

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  • 市長賴清德接獲行政院長林全關心電話。（記者洪瑞琴翻攝）

    市長賴清德接獲行政院長林全關心電話。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 市長賴清德坐鎮應變中心。（記者洪瑞琴翻攝）

    市長賴清德坐鎮應變中心。（記者洪瑞琴翻攝）

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相關關鍵字： 一級開設 地震 應變中心 林全 賴清德 關切
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