南台強震 網路以去年樓倒舊照謠傳新災情恐觸法

網路上有人以去年新化京城銀行大樓倒塌的照片，謠傳台南市安南區或高雄茄萣傳出災情。南市永康警分局表示，網路散布不實謠言，造成民眾恐慌，恐觸犯社會秩序維護法。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-11 02:57

［記者劉婉君／台南報導］凌晨1時12分，台南近海發生規模5.6地震，台南市最大震度6級，高雄4級，許多台南民眾在睡夢中被驚醒，想起去年0206地震時的恐怖經驗，網路上卻有人以去年新化京城銀行大樓倒塌的照片，謠傳台南市安南區或高雄茄萣傳出災情。

台南市永康警分局表示，網路散布不實謠言，造成民眾恐慌，恐觸犯社會秩序維護法，提醒民眾不要再轉傳。

凌晨地震台南地區目前並沒有傳出災情，網路卻有民眾以去年舊照充當新照，謠傳有大樓倒塌，有網友驚訝詢問是「真的嗎？」，不過也有人立即找出去年的新聞資料照片澄清。