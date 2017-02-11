凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級

凌晨1點12分的地震震源位於台南市政府西南方12.2公里，地震深度為18.4公里，各地震度分別為台南6級、高雄4級。（擷自氣象局網站）

2017-02-11 02:20

〔即時新聞／綜合報導〕11日凌晨連3震！今凌晨1點多在南部接連發生3起地震，分別為1點12分發生在台南市近海、芮氏規模5.6的地震，以及1點15分及16分發生在台灣西部海域、芮氏規模分別為4.2及3.9的餘震。

據中央氣象局資訊顯示，凌晨1點12分的地震震源位於台南市政府西南方12.2公里，地震深度為18.4公里，各地震度分別為台南6級、高雄4級；屏東、嘉義、雲林、彰化3級；澎湖、台東、南投、台中2級；花蓮、苗栗、新竹、宜蘭1級。

1點15分及16分的地震震源分別位於台南市政府西南方23.8公里，以及南偏西方21.8公里，地震深度分別為5.5及5.0公里，其中發生在15分的地震，各地最大震度為台南2級；高雄、嘉義、雲林1級。16分發生的則為小區域地震。