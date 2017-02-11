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南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠

2017-02-11  02:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕台南市近海今天凌晨1點12分，發生規模5.6級地震，高雄地區最接近震央的茄萣區，因劇烈搖晃引起民眾恐慌，有人尖叫奪門而出，狗隻狂吠，有住家水管爆裂，所幸並未傳出有人傷亡。

下茄萣居民吳宗育說，地震發生時，茄萣地區一陣天搖地動，他聽到有人尖叫奪門而出逃難，附近狗隻也不斷狂吠，車子防盜器也響個不停，茄萣路一段有住家的自來水管爆裂。

岡山區前峰路一棟大樓住家的牆壁，剛完成整修粉刷，因凌晨發生地震而龜裂，水泥塊掉落所幸並未砸到人。

湖內警分局勤務指揮中心和消防局第五大隊勤務指揮中心皆表示，目前轄區尚無災情傳出，高雄其他地區也無災情發生。

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  • 岡山一棟大樓住家牆壁水泥塊被震落，所幸未砸傷人。（記者蘇福男翻攝）

    岡山一棟大樓住家牆壁水泥塊被震落，所幸未砸傷人。（記者蘇福男翻攝）

  • 茄萣地震劇烈搖晃，有人尖叫奪門而出，，有住家水管爆裂。（記者蘇福男翻攝）

    茄萣地震劇烈搖晃，有人尖叫奪門而出，，有住家水管爆裂。（記者蘇福男翻攝）

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