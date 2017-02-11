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南市凌晨規模5.6地震 東區大停電陸續修復 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦 台南凌晨6級強震 市民嚇醒「比去年那次還強」 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠 凌晨連3晃全台「震」驚 最大震度台南6級 林全電話關切 賴清德：市府應變中心一級開設
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好大地震！臉書互報平安大洗版

台南、高雄地區發生大地震（記者洪瑞琴攝）

2017-02-11  02:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南、高雄地區於今日淩晨1時12分53秒發生大地震，芮氏規模達5.6，許多人在睡夢中被震醒，由於去年0206地震的心有餘悸，大家互相在臉書報平安大洗版，南市東區部份停電，目前復電中，也有金華路一某家超商天花板掉下來。

一位陳姓市民表示，剛剛洗澡洗一半，突然猛烈地搖了一下就整個停電，「摸黑洗完」，也不知道洗乾淨沒。另位呂先生因停電被關在門外才剛進來。

市府已開設應變中心，市長賴清德已進駐中心，掌握狀況中，各民代也紛紛透過群組與臉書傳達訊息，請大家注意餘震保平安。

據氣象局地震報告，各地震度，南市地區最大震度6級，其中臺南市6，永康5、新化4 、七股4、佳里4、善化4。

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  • 台南、高雄地區發生大地震，各民代紛紛傳訊（擷自臉書）

    台南、高雄地區發生大地震，各民代紛紛傳訊（擷自臉書）

  • 超商天花板掉下來。（記者洪瑞琴翻攝）

    超商天花板掉下來。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 台南市長賴清德已坐鎮中心報告狀況。（擷自臉書）

    台南市長賴清德已坐鎮中心報告狀況。（擷自臉書）

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