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南台強震 網路誤傳去年新化大樓傾塌照

網路誤傳的大樓傾塌照，是去年的災情。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-02-11  02:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天凌晨1點12分台南市近海發生強震，規模達5.6，目前尚未接獲重大災情通報，但網路已在瘋傳1張大樓傾塌照片，引發議論，經確認是去年2月6日地震時，新化區京城銀行大樓傾塌的舊圖，虛驚一場。

新化區長鄭道立表示，網路上的照片，是去年206地震時中山路586號傾塌的京城銀行大樓，靠近圓環，並非這次的災情，希望各界不要恐慌，請勿再訛傳，目前轄內暫無接獲任何狀況的通報。

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