地震通報像鬧鐘一樣響 高雄市民超有感

2017-02-11 02:09

［記者黃旭磊／高雄報導］國家級警報今天凌晨1點12分發送到民眾手機，民眾表示，「像鬧鐘一樣響，超有感。」

國家級警報在地震來襲時，以簡訊通知「地震速報，2/11 01:12左右嘉南地區發生有感地震，預估震度4級以上地區：臺南、高雄、屏東，氣象局」。由於手機在地震發生時響起警報聲，不少民眾誤以為家電震壞發出警報，也因寒流來襲開暖爐，誤以為暖爐斷電發出蜂鳴聲。

對岸中國地震台速報在凌晨1點15分發出自動測定警報，指出2月11日1點12分在台灣高雄市、台南交界附近海域（北緯22.88度，東經120.11度）發生5.2級左右地震。網友指出，「氣象局網站上不去，比台灣消息還快。」