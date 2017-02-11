凌晨1:12地震中部很有感 有人已準備奔逃

2017-02-11 02:08

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凌晨1:12發生地震，民眾接受的地震測報不太一樣，有的顯示規模6.1，有的顯示5.6，中部地區搖晃很明顯，還未睡的人均感受到它的搖晃，有人甚至奔出房間，有人準備到外面，有人躲進桌子底下，而「爆料公社」則有地震回報集中樓，網友陸續回報，有人說嚇死了，有人則說「沒感覺」，一如接受測報APP的數字一樣，反應差很多。

中部地區因為有921大地震的陰影，有人感受到地震後，馬上有反應動作，躲桌子底下或開大門。