凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃

2017-02-11 02:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凌晨1:12發生規模5.6地震，地震測報顯示為中型地震，南投部分地區明顯搖晃，有民眾受到驚嚇，趕緊躲到桌子底下，心中仍有921大地震時的陰影。