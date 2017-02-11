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凌晨1:12地震 南投地區明顯搖晃

2017-02-11  02:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凌晨1:12發生規模5.6地震，地震測報顯示為中型地震，南投部分地區明顯搖晃，有民眾受到驚嚇，趕緊躲到桌子底下，心中仍有921大地震時的陰影。

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  • 台南市近海在11日凌晨1點12分左右發生芮氏規模5.6的地震，震源深度18.4公里。（圖擷自中央氣象局）

    台南市近海在11日凌晨1點12分左右發生芮氏規模5.6的地震，震源深度18.4公里。（圖擷自中央氣象局）

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