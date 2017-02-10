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香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
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多年搭台鐵都逃票 男子補繳6千元坦承錯了

2017-02-10  23:23

［記者許展溢／苗栗報導］部分民眾搭乘火車都會趁站務人員不注意「免費進出」，據台鐵最新數據，近1年來，乘客事後補票的金額就約有2億元。8日一名約60歲林先生獨自前往竹南火車站，向站務員坦承，多年來搭車都沒買票，遞交6千元補繳。竹南火車站站長顏栢齡說，此舉令人感動。

竹南火車站務員張為淵說，當天在剪票口值勤時，林先生向他走去，說了一句「我要補票」，接著拿出6千元給他，詢問對方補票用意，對方只說，時常前往竹南站搭乘，因趕時間都沒買票。

台鐵表示，針對許多逃票民眾，無法估算金額，但據台鐵局運務處提供最新數據指出，近1年以來，在車上查票補票的就有1.6億元，車站內則約有4千萬元，加總高達2億元。

顏栢齡說，多年前有民眾寄3萬元現金到車站，也是因年輕時沒買票就坐上火車，多年過去，對自己逃票行為深感內疚，為卸下心中的結，決定補繳。

顏栢齡強調，乘客能了解逃票的行為不對，事後補繳，其實不管事隔幾年仍令人感動。此費用會以補票方式入帳。

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  • 竹南火車站務員張為淵收到林先生補繳的逃票費用6千元。（記者許展溢攝）

    竹南火車站務員張為淵收到林先生補繳的逃票費用6千元。（記者許展溢攝）

  • 竹南火車站表示，乘客補繳的費用會以補票方式入帳。（記者許展溢攝）

    竹南火車站表示，乘客補繳的費用會以補票方式入帳。（記者許展溢攝）

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