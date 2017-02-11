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中獎發票皺皺的 天才老爸竟讓它黑成一片…

2017-02-11  00:00

〔即時新聞／綜合報導〕難得對中200元的發票，怎麼會黑成一片？原來是網友的「天才老爸」看發票皺皺的，就拿出熨斗想把它燙平，沒想到就GG了。

該名網友是於今晚間在《爆廢公社》貼出該張黑掉的發票，據其指出，得知有發票中200元，她的「天才老爸」很開心，更特地拿出熨斗想把它燙平。

據網友指出，由於這款發票的材質是感熱紙，才會變成這幅模樣，有網友對此表示，幸好只是200元而非200萬，也有人笑稱「趕快再去影印一張，就會馬上GG了」。不過也有網友提醒，應該可持這張發票回原本的加油站補開，或到郵局詢問如何處理。

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  • 難得對中200元的發票，網友的「天才老爸」卻看發票皺皺的，就拿出熨斗想把它燙平，結果發票就黑成一片。（圖擷自爆廢公社）

    難得對中200元的發票，網友的「天才老爸」卻看發票皺皺的，就拿出熨斗想把它燙平，結果發票就黑成一片。（圖擷自爆廢公社）

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