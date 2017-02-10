台南好奇「廟 」！美肌門神還練過瑜伽…

2017-02-10 22:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕謝姓網友今天帶客人散步府城舊巷弄，走訪古老廟宇，赫然發現一家土地公廟的門童（門神），竟被「美肌了」，他PO在臉書上，引發網友驚歎「好像怪怪滴」、「整個走鐘嚴重」，也有人留言，不僅美肌而且也學了瑜珈！

這間土地公廟相傳是台南最早土地公廟，謝姓網友帶朋友逛完北極殿，然後穿梭蕃薯巷到了現場，突然發現「門童被美肌了」，不禁PO在臉文直呼「天啊！ 」「門童拿茶壺的手，好像是廟公拿茶壺來請奉茶的感覺」。

網友神回「他的手一定有練過」、「肚側長出一手拿蝸牛吧」、「美肌而且也學了瑜珈」、「大姆哥好淘氣～」；也有人問說「這誰啊~」、「手ㄎㄟㄎㄟ的」、「手太長了啦」、「舊門神跑去哪裡了？」