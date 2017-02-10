有管無水3個月 恆春頂白沙嘆如「五等公民」

2017-02-10 22:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島因為近年民宿激增，墾丁地區常出現「有水卻停水」窘境，今年遊客數減，多數居民都無用水問題，唯獨頂白砂居民超過3個月沒水，有住戶過年不敢回家住，台水恆春營運所解釋，可能管路漏水，已經加緊查驗，並申請設置加壓站，希望解決當地用水問題。

「有住戶除夕至今一滴水都沒有，根本不敢回家過年，簡直是五等公民！」頂白砂居民妞妞說，水公司雖有派送水車幫居民補水，但絕非長久之道，沒水問題讓住戶及民宿業者苦不堪言，花錢裝抽水馬達還抽不到，明明大家都有按時繳水費，為什麼當地居民比較倒楣。

台水恆春營運所主任李仲戊指出，頂白砂位於管線末端，水壓一向較弱，旅遊旺季都會有送水量減少問題，但今年遊客數減少，當地周邊50戶的送水問題越趨嚴重，研判是管路破裂惡化。

「由加壓站、換管、居民設水塔三個方向改善。」李仲戊說，由於春節假期後，用水問題持續惡化，已經請管路專業人員南下「抓漏」，近期將陸續將塑料管更新為石墨鑄鐵管，也申請增設管中加壓站，也呼籲居民在平面增設水塔，暑假前一次解決當地用水問題。

至於過去為人詬病的墾丁以南旅遊旺季水壓不足問題，台水公司去年編列約8千萬預算，將從南灣延伸管線，配置第二條大口徑送水管線至墾丁地區，可望在今年暑假前完工，未來雙管同時送水南下，希望完全解決旺季缺水問題。