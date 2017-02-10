夠「蜂」狂！ 台南鹽水蜂炮首日開炸

寒流夜「蜂」狂，台南鹽水蜂炮首日開炸，蜂炮四射。（記者張忠義攝）

2017-02-10 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕就是要「蜂」狂！元宵最刺激震撼的鹽水蜂炮今早由台南市長賴清德在鹽水武廟啟炮展開首日遶境犁炮，今晚施放主要集中在水秀里土庫、北門社區一帶，約數十座炮城點燃，吸引約5萬名遊客前來找刺激，炮炸聲、蜂炮咻咻讓人感官爆表，愈放愈high。

許多年輕人相邀犁炮城，跟著神轎路線走，全身防護裝，感覺天氣一點都不冷，商家說希望愈炸愈發賺大錢。

明晚元宵夜，鹽水更將成為不夜城，高空煙火、蜂炮點亮夜空。

今年「南蜂炮」鹽水蜂炮民俗活動約有200座炮城，往年海綿寶寶、海賊王、荊州、花燈王船等造型炮城今年未出現，但首次出現卡車造型的勁爆炮城、史迪奇、仙桃童子炮城，太子爺、八卦炮城、求婚愛心炮城、福南宮巨炮城也都有，在鹽水國中操場集中施放區有鹽水蜂炮活動主炮城將在明晚9點點燃施放。

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鹽水蜂炮每年都吸引大批人潮前來體驗蜂炸的滋味，明天是元宵節，鹽水蜂炮今晚登場。（記者張忠義攝）

炮炸聲、蜂炮咻咻讓人感官爆表，愈放愈high。（記者張忠義攝）

人潮擠爆各街道，估計吸引約5萬名遊客前來找刺激。（記者張忠義攝）

許多年輕人相邀跟著神轎路線走，全身防護裝，體驗蜂炮的威力。（記者張忠義攝）