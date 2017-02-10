夠「蜂」狂！ 台南鹽水蜂炮首日開炸
2017-02-10 21:58
寒流夜「蜂」狂，台南鹽水蜂炮首日開炸，蜂炮四射。（記者張忠義攝）
〔記者楊金城／台南報導〕就是要「蜂」狂！元宵最刺激震撼的鹽水蜂炮今早由台南市長賴清德在鹽水武廟啟炮展開首日遶境犁炮，今晚施放主要集中在水秀里土庫、北門社區一帶，約數十座炮城點燃，吸引約5萬名遊客前來找刺激，炮炸聲、蜂炮咻咻讓人感官爆表，愈放愈high。
許多年輕人相邀犁炮城，跟著神轎路線走，全身防護裝，感覺天氣一點都不冷，商家說希望愈炸愈發賺大錢。
明晚元宵夜，鹽水更將成為不夜城，高空煙火、蜂炮點亮夜空。
今年「南蜂炮」鹽水蜂炮民俗活動約有200座炮城，往年海綿寶寶、海賊王、荊州、花燈王船等造型炮城今年未出現，但首次出現卡車造型的勁爆炮城、史迪奇、仙桃童子炮城，太子爺、八卦炮城、求婚愛心炮城、福南宮巨炮城也都有，在鹽水國中操場集中施放區有鹽水蜂炮活動主炮城將在明晚9點點燃施放。
相關影音
鹽水蜂炮每年都吸引大批人潮前來體驗蜂炸的滋味，明天是元宵節，鹽水蜂炮今晚登場。（記者張忠義攝）
炮炸聲、蜂炮咻咻讓人感官爆表，愈放愈high。（記者張忠義攝）
人潮擠爆各街道，估計吸引約5萬名遊客前來找刺激。（記者張忠義攝）
許多年輕人相邀跟著神轎路線走，全身防護裝，體驗蜂炮的威力。（記者張忠義攝）
鋼管女郎也成為吸引遊客的焦點。（記者張忠義攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 台灣燈會停車場揚塵嚴重 民眾寶貝車車恐「吃土」
- 田間果苗也愛美？ 全部戴上高帽子
- 銜接東西向到南寮漁港 竹市「南寮大道」3月底動工
- 血便別忽視！以為是痔瘡結果卻是大腸癌晚期
網友回應
熱門新聞
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 義大利情資解密 20萬桶核廢料倒台灣海域
- 衣櫃裡的秘密！電工師瞞家人栽大麻
- 朵朵小語 你的成長
- 洪秀柱自爆 和萬少丞同批有300餘人申請入黨
- 童仲彥喊當「防家暴志工」 民團：捐薪卡實在
- 吳清鏞傳接宜副縣長 吳澤成：他是方案之一
- HBL》南山復仇成功 五連勝進決賽
- 潘維剛想選黨主席 王金平：各自努力、爭取認同
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 救國團總部占黃金地段志清大樓 今判應還國家
- 妻「好朋友」沒來 小王卻來了 夫怒提告
- 吳亞馨才掰姊弟戀 爆秘戀李聖傑
- 70億美元引7奈米製程 英特爾重啟美晶圓廠
- 市場攤位租金漲價 柯P：會擬定緩漲機制
- （影音）馮迪索大老遠到北京 吳亦凡竟帶他去這裡
- 《It Bag 鎖向無敵 》2
- 不畏天冷！偏僻漁塭當賭場 警逮40人
- 東芝售2成股權 收到36億美元標單
- 《我愛LOGO LOGO愛我》1
- 《動保所巡迴之旅》12夜導演 讚基隆重罰有魄力
- 2018選舉強碰？ 李婉鈺自爆過去常碰到邱惠美
- U Car電動車 下月上路
- NBA》魏少繳第26次大三元追平紀錄 雷霆宰騎士
- 鍾欣凌好神 拉黃瑽寧舌戰媽媽族
- INTEGRATE春日新彩 打造水感妝容
- 《It Bag 鎖向無敵 》5
- 網球》聯邦盃「台俄大戰」 李亞軒、張凱貞打頭陣
- 空污毒害兒童 醫師、親子街頭抗議
- （影音）劇組封鎖性愛場面 格雷媽PO「乳頭夾」爆雷
- 越女非法來台打工 遭海巡查緝隊查獲
- 香港地鐵1男子擲汽油彈縱火 釀15傷2命危
- 凍死？棄屍？ 男子路倒山區 警不排除外力介入
- 庇護工場無毒蔬菜 桃市長認養1年期
- 徐鈞浩、曹晏豪甜擦護唇膏 陳禕倫破2裸上身
- 公園公廁女屍躺糞坑？ 原來是吸毒昏睡中...
- 國民黨內喬不定 林信華宣布脫黨參選宜縣長
- 國民黨若開除許毓仁 陳芳明：將加速被淘汰
- 潘維剛若選國民黨主席 他會是最大受益者...
- 李嘉誠房產降價3成 外界質疑拋售套現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夠「蜂」狂！ 台南鹽水蜂炮首日開炸
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分