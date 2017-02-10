剩2000元買最後一張刮刮樂... 竟刮中100萬元！

新竹縣竹東鎮喜來旺彩券行賣出刮中100萬元大獎的刮刮樂彩券，中獎人把彩券影本送給店家展示，分享喜悅。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-10 21:26

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣彩券行賣出刮到100萬元大獎的刮刮樂彩券，店家透露，中獎人原本只買小面額的來刮卻都摃龜，最後身上剩2000元，乾脆孤注一擲買1張2000元的回家刮，沒想到這張刮出100萬元大獎，讓他翻本成功。

位於竹東鎮北興路三段上的喜來旺彩券行，交通位置剛好就在台68線東西向快速公路的匝道口，因為招牌醒目，經常有許多外地過路客停車試試手氣；店家透露，這名30幾歲男性上班族的中獎人就是過路客，來買時先小心翼翼拿了幾張小面額的試試手氣，但都摃龜，他最後看身上還剩2000元，乾脆買張面額2000元的回家刮，沒想到就這張刮出100萬元大獎。

店家說，中獎人非常小心低調，他們都不知道店裡賣出100萬元大獎的刮刮樂，直到7日深夜彩券行打烊前他才來分享這個喜訊，並送上中獎刮刮樂影本和給他們「吃紅」的紅包，中獎人聊起自己靠著最後這把「梭哈」，把之前買彩券、刮刮樂繳的「學費」連本帶利都贏回來了。

店家也轉述中獎人的說法指出，他是在上東西向快速公路前看到彩券行門口的大紅對聯寫有：「無獨有偶個個排，這回不中下次來」、橫批：「福氣總在有心人」，覺得相當有趣，所以就停車去碰碰運氣，沒想到一連刮了好幾張都沒收穫，最後皮包裡只剩2000元，由於他以前從未買過面額2000元的刮刮樂，心想過年會有好運就孤注一擲買1張回家刮，沒中就當作紀念品好了，沒想到這張竟然幫他一把翻本。

店家說，這名中獎人春節前幾天買彩券跟刮刮樂都沒中獎，刮中百萬大獎讓他先前接連摃龜的鬱悶一掃而空，也覺得他今年的運勢應該會很旺，領取的獎金裡就規劃部分捐贈慈善機構、部分作為買彩券的投資基金，希望今年可以再中大獎。