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多用網路少用馬路！監理業務上網申辦省時方便

申辦監理業務可上網透過「監理服務網」完成，可節省臨櫃洽辦的時間和金錢。（記者李立法攝）

2017-02-10  21:17

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監理站發現去年臨櫃申請汽機車登記書的民眾多達近2萬人，申辦駕照日文譯本的民眾也有1千多人，其實這些監理業務都可上網申辦，省時方便，不必專程請假到監理站排隊辦理，屏東車主申辦監理業務普遍缺乏「多用網路少用馬路」的觀念，浪費的時間及金錢相當可觀。

屏東監理站表示，民眾臨櫃洽辦項目主要為汽機車登記書、駕照日文譯本、汽機車過戶及駕、行照換發等業務，其中以申辦貸款必備的汽機登記書為最大宗，平均每個月超過1千件，去年1整年將近有2萬人申請，其次為日文譯本，近年來民眾前往日本開車旅遊風氣盛行，每月個申辦駕照日文譯本件數幾乎破百。

經站方人員詢問後，臨櫃洽辦民眾大部份為上班族，為了辦理監理業務專程請半天假，因普遍缺乏利用網路申辦監理業務的觀念，浪費不少時間和金錢。

屏東監理站副站長羅振瑞表示，除了辦理汽機車過戶外，大部份的監理業務都能透過「網路監理站」完成，只要在家或辦公室上網連結監理網，動一動手指頭，就能辦理，監理單位很快就會將民眾所申請的資料寄出，扣掉郵資和工本費，絕對會比跑一趟監理站划算許多。

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  • 申辦監理業務可上網透過「監理服務網」完成。（記者李立法攝）

    申辦監理業務可上網透過「監理服務網」完成。（記者李立法攝）

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