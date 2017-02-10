這家廟有年味 蠟燭紙燈籠過元宵
2017-02-10 21:13
元保宮元宵發送蠟燭紙燈籠，重現傳統提燈年味。（記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天元宵節提燈籠，北區元保宮擁有227年歷史，仍遵循傳統，逾25年來在當天發送傳統的蠟燭紙燈籠，而非現代LED折紙燈，重現古早年味，今年發送3000個預計又將大排長龍搶領一空，廟方施放煙火也有百歷史為信徒消災祈福。
「現在只剩元保宮最有年味！」許多信徒年年帶小孩在元宵節排隊領傳統蠟燭紙燈籠，大人小孩在廟埕一起點蠟燭、提燈籠、拜拜、看花火，相當熱鬧，就像重回早期台灣人到廟裡過年的景象。
元保宮賴振聲指出，廟方在元宵發送蠟燭紙燈籠，堅持這項傳統就是要讓元宵節一直保有傳統年味，接著施放煙火，也是傳統習俗要消災解厄和為民祈福，而不只是現代觀賞、助興熱鬧。
元保宮供奉保生大帝，是地方的重要信仰中心，從大年初一到初十五元宵節，遵循傳統天天有慶典、晚會或平安戲演出，今年特別舉辦「廟埕電影院」吸引上千人前來，元宵節當天也是天官大帝聖誕，廟方也邀請小金枝仔歌仔戲演出平安戲。
元保宮也在年前舉辦元宵燈籠比賽，名次以供奉神明為名，首獎有保生大帝、貳獎為關帝君獎、到柒獎為四大元帥獎，也讓小朋友認識民間信仰。
林太太今天提前帶著一雙9歲、2歲子女來拜拜，她說，丈夫小從小在元保宮提燈籠過元宵，兒子也年年來排隊提燈，今年女兒也來加入，傳承這個傳統又保平安，林小弟也覺得紙蠟燭提好玩又環保。
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