台南青少年網球國際訓練營 蘇威宇返台執教
2017-02-10 21:33
〔記者楊金城／台南報導〕台南市安定國中承辦台灣首次培育具潛力青少年網球選手冬季國際訓練營，請來昔日台灣台維斯盃國手、旅美20多年的蘇威宇擔任客座教練，並首次舉辦了全球網球等級（UTR）的賽事，讓台灣小選手們獲益良多。
安定國中校長陳慧如說，在新營網球場首辦冬季國際網球訓練營，有來自善化高中、建中、北一女和中國青少年網球好手約56人參加，為期5天的訓練營除了網球訓練、心理學和重量訓練課程、首辦全球網球等級（UTR）賽事測試選手網球能力分級外，還由美國大學教練湯姆和蘇威宇與選手、家長座談，分析選手赴美升大學深造的前景。
訓練營請到久違的蘇威宇，他曾是台灣排名第一的網球選手，也是國家隊國手，後旅美20多年，曾在美國大學網球隊執教，目前是白蘭地網球與健身俱樂部的執行長兼總教練，他建議台灣青少年選手在學業和網球訓練上並重，有機會也可以申請到美國大學入學，接受網球專業訓練，此外，台灣的網球場地也要擴充。
善化高中選手陳玥琳、王政捷和建中的王向千都是受到注目的網球明日之星，3人說，參加訓練營汲取國際級教練的經驗和世界觀，對進軍網壇有所啟發和提升信心。
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