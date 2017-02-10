大同醫院熱鬧慶元宵 燈籠彩繪、湯圓DIY
2017-02-10 21:13
大同醫院院長吳文正（左1）及副院長吳登強（右1）與民眾一同搓湯圓。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕迎接週末小過年元宵節，高雄市立大同醫院社區健康發展中心今舉辦元宵猜燈謎、彩繪燈籠及湯圓DIY活動，邀營養師教導民眾健康挑選湯圓、製作低卡路里的湯圓等，院長吳文正及副院長吳登強共同示範彩繪燈籠及搓湯圓，參與民眾熱烈，有四代同堂祖孫共同體驗元宵傳統節慶。
大同醫院營養師葉采微表示，元宵與湯圓都用糯米粉包餡做成的食品，差別在於做法，湯圓是在糯米糰裡塞入餡料，或直接搓圓做成小湯圓；元宵則是先做好餡料球再放上糯米粉上滾沾成形。
葉采薇建議，選購湯圓時，民眾應仔細看清楚包裝食品的營養標示，包括每100公克、每份及本包裝含幾份等標示，建議選購熱量、飽和脂肪及糖含量相對較低的湯圓。
葉采薇說，一顆包餡湯圓熱量約70大卡，吃4顆湯圓等於一碗飯，若再加入糖、紅豆或花生等配料，總熱量約600大卡，至少需要健走160分鐘，才能完全消耗。
吳登強提醒，湯圓屬於糯米製品黏性高、不易消化，小孩、老人、腸胃功能差者，食用湯圓時就應特別留意謹慎慢食，先將湯圓分成小塊，細嚼慢嚥、小口吃，避免食物噎住造成食道阻塞無法呼吸或消化不良；而消化功能不好的患者，則應少量食用，避免加重脹氣、消化性潰瘍及胃食道逆流症狀。
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