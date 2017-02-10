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桃園錦鯉比賽明登場 500錦鯉參賽

桃園市錦鯉研究協會在市府文化局前舉辦錦鯉比賽於明天登場，參賽錦鯉已經陸續進場。（記者謝武雄攝）

2017-02-10  21:01

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市錦鯉研究協會明天將在市府文化局前舉辦錦鯉比賽，除業者、愛好者展示珍貴錦鯉，同時進行評選賽，會長蔡振富表示，錦鯉文化在日本有百年歷史，台灣也超過50年，世界價值最高的錦鯉超過千萬元，比賽獲獎錦鯉身價超過百萬元，珍貴及受歡迎程度可見一斑。

桃園市錦鯉研究協會將於明、後天舉行錦鯉比賽，共有50家專業錦鯉養殖業者及愛好者報名參加，至少有500尾錦鯉參賽，比賽從20公分以下，一直到80公分以上，共有11個「部別」各選出前3名，參賽者今天下午陸續進場，也吸引不少同好者到場。

蔡振富說，錦鯉評審要審查體型、亮度、色澤、體型，其中，頭、胸、鰭、肚、尾等部位都要很勻稱樣貌，其次是亮度，魚身表面要光亮不暗沉，色澤則依錦鯉品種而定，各顏色須明亮鮮豔且正確，才可獲高分。

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