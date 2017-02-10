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保存恆春古城 將整頓「城景第一排」

恆春古城自七十四年指定為國定古蹟至今。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-10  21:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春古城近年興起「環城」聲音，除了縣府文化處積極串連，文化部文資局也委託成大研究發展基金會，今進行古城古蹟保存計畫說明會，希望將整頓古城周邊違建及景觀，讓古蹟風貌長久。

恆春古城自74年指定為國定古蹟至今，時空背景與當年大不相同，文化資產保存觀念也大幅躍進，文化部首次大動作針對周邊景觀及城牆本體保存檢視，因關係不少居民權益，成大研究發展基金會特別舉辦說明會及公聽會，希望獲得當地民眾認同。

「規定無所依循，審查互踢皮球，難道要逼大家違建嗎？」王姓、吳姓等民眾表示，受到古蹟周邊風貌限制，申請房屋修建超過兩年沒有下文，古蹟退縮距離範例不明，希望文化部儘快擬定「遊戲規則」。

參與計畫的專家學者指出，古城環境的氛圍很重要，但實地現勘後，發現部分城牆地帶被佔用，甚至有晒衣服、違規營業等行為，未來將全面整頓，此外，周邊街廓建物的大小、材料及顏色管理也是計畫重點，但實施前一定會有明確範例，搭配補助來讓居民配合。

恆春鎮公所主祕王崇信表示，當地居民希望古城儘快完成環城串連修復，對於城牆旁道路用地也應優先徵收為綠地，現存的建築物應配合城牆美觀，透過補助讓居民協助風貌再造，讓全台唯一的環城重現。

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  • 文化部文資局委託成大研究發展基金會，進行古城古蹟保存計畫說明會。（記者蔡宗憲攝）

    文化部文資局委託成大研究發展基金會，進行古城古蹟保存計畫說明會。（記者蔡宗憲攝）

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標題：保存恆春古城 將整頓「城景第一排」


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