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6縣市試辦校園午餐4章1Q 1.5億元教育部支出

2017-02-10  21:06

〔記者吳欣恬、林曉雲／台北報導〕下週一國中小開學，包括新竹縣、新竹市、台中市、台南市、台東市、宜蘭縣6縣市將率先試辦國中小校園午餐使用4章1Q食材。

農委會副主委陳吉仲說，考量校園午餐的招標計畫去年已完成，參與試辦造成食材成本上漲，理應由政府埋單。農委會和教育部官員今天前往行政院，協調後確認增加的經費由教育部負責。

陳吉仲說，因6縣市現行校園午餐辦理情況各有不同，確切執行補助方式會依各地方縣市政府確定食材貨源取得，以農委會的計算方式，和各縣市政府討論溝通。

陳吉仲指出，6縣市國中小約有50萬個學童，如果從完全沒有要求使用國產食材，到全部使用4章1Q國產食材，每位學童每餐的成本估計約增加3元。6縣市試辦一學期約增加1億5千萬元至1億7千萬元的成本。

陳吉仲也表示，今年9月全台180萬國中小學童午餐全部採用4章1Q，因為各地方縣市政府4至7月開始招標作業，因此會在4月底前把確切上路實施的食材供應量和成本問題提出完整方案。

教育部指出，6縣市試辦1學期（約4個月），因採4章1Q衍生食材成本，估計所需經費1.5億元，因受惠對象為學生，同意由教育部支應經費！

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  • 農委會副主委陳吉仲（圖）和教育部次長林騰蛟今天前往行政院，協調後確認6縣市試辦增加的經費由教育部負責。（記者吳欣恬攝）

    農委會副主委陳吉仲（圖）和教育部次長林騰蛟今天前往行政院，協調後確認6縣市試辦增加的經費由教育部負責。（記者吳欣恬攝）

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