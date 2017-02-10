美國研究：6成的人在10分鐘談話裡至少說1次謊

2017-02-10 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕每個人在成長過程中都有撒謊的經驗，不過美國1項研究卻發現，高達6成的人在10分鐘的談話裡，就至少會撒1次謊，在1次的聊天當中平均會講2到3句謊話。

綜合報導指出，美國麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）研究發現，有60%的人在10分鐘的談話中至少會撒謊1次、平均說謊次數則是2到3次。他們說謊的原因是試圖在他人面前，表現出討喜和能幹的感覺。

這樣的結果讓研究者和受試者都很震驚，心理學家費德曼（Robert S. Feldman）說，人們對於自己撒謊的次數比預期的還多，都感到驚訝。心理治療師凱西（Stacy Kaiser）表示，其實每個人在生活中都會說謊，主要是為了保護別人的感受，而不說事實。

心理學家費爾史東（Robert W. Firestone）也整理出了最容易讓人們說謊的5個理由，分別是對自己感到羞恥、想要操弄別人、害怕惹麻煩、為了展現自尊以及想惡意對待人。