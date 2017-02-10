苗栗客家民俗踩街 寒流夜熱鬧登場

（火旁）龍踩街活動，身聲劇團演出高巧彩蝶。（記者張勳騰攝）

2017-02-10 20:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市（火旁）龍系列活動重頭戲之一的民俗踩街，今晚熱鬧登場，從苗栗市南苗三角公園出發，沿中正路走到苗栗火車站，共有42支隊伍參加，踩街隊伍有特技、文創、藝術、民俗，各展特色，令觀眾目不暇給，也讓外來遊客感受苗栗獨特的客家文化，苗栗市區晚間人聲鼎沸，猶如「不夜城」，絲毫不受寒流來襲影響。

民俗踩街是苗栗（火旁）龍的重頭戲之一，去年因經費不夠而停辦，今晚6點起，民眾不畏10度以下低溫，苗栗市中正路兩側擠滿觀眾參與踩街。

苗栗市長邱炳坤與行政院中部辦公室副執行長吳宜臻及多位鄉鎮市長，一起主持啟動儀式，踩街活動正式揭開序幕。

來自全台藝陣踩街團隊由後龍國小扯鈴隊的龍形扯鈴飛舞開場，從南苗三角公園沿鬧區中正路依序前進，來自宜蘭的福來運轉大神尪，身聲劇團的高巧彩蝶，還有卓蘭高中的競技龍、荷花龍，蘭陽森巴舞團、桃園Ｑ版三太子、布袋戲COSPLAY公仔等隊伍緊接在後，熱鬧的音樂與舞蹈，讓苗栗市宛若好客嘉年華會。

苗栗市公所並在三角公園、第一銀行、黃昏市場、建功國小、苗栗火車站等定點安排泡泡達人秀、搞笑默劇、街舞表演，由街頭藝人扮演鋼鐵人、斑馬人和民眾互動，龍隊也會在定點（火旁）龍，終點火車站還有龍形圖案的五彩光雕秀，讓民眾在視覺、聽覺上都有不同感受，大呼精彩。

明天下午5點半（火旁）龍之夜於苗栗市經國路河濱公園登場，將安排九支神龍隊伍分三組輪番上陣接受火炮洗禮，掀起活動最高潮。