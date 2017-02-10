| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

7度寒流！一整夜鰻苗抓不到百隻 漁民嘆「錢難賺」

寒流來襲，芳苑漁民不畏寒冷，下海捕撈鰻魚苗。（記者陳冠備翻攝）

2017-02-10  20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕寒流來襲，全台溫度急降到僅有7度，不少人只想窩在家裡不出門，然而彰化芳苑卻有漁民不畏低溫，趁著入夜後退潮，趕緊到海上捕捉鰻苗，想趁機賺上一筆，不過這波寒流挾帶強風，不少鰻苗不是被嚇跑就是損傷，一整夜下來抓不到百隻，讓漁民大嘆「錢難賺」。

昨日寒流抵達首夜，彰化濱海溫度驟降到8度，海面來到平均8級風力，體感溫度更只剩下6度，雖然冷風颼颼卻激起芳苑漁民走入大海的鬥志，芳苑漁民施喜與友人趁著晚上9點漲潮前之際，配戴頭燈與著青蛙裝，手持捕魚工具，騎著機車深入潮間帶1公里處，準備抓有海岸黑金之稱的「鰻魚苗」。

施喜指出，每年11月到隔年2月底是鰻苗捕撈期，小鰻魚利用冬季黑潮洋流，從宜蘭外海逆時針方向游到彰化沿海，因此每年冬天不管氣候多冷，芳苑沿海居民每晚一定會出去補鰻苗，20年前，一個晚上就能捕撈上萬隻，可是近年海洋環境污染增加，鰻苗一年比一年少，有時一晚捕撈還抓不到100隻。

施喜說，捕捉鰻苗切記不能貪抓，如果是捕撈海上的鰻苗更要把握時間，通常入海後2～3小時，海水漲至100公分就要趕快撤離，不然海水一漲，淹沒海路跟溝槽，就很容易發生滅頂的危險。

施喜也說，近年政府為保護鰻苗，漁業署規定3月到10月是禁補期，因此今年鰻魚苗捕獲量有比去年增加，不過價格卻是大跌，目前盤商收購價每尾僅57元，他認為是台灣拒絕進口日本核災區食品，因此日本買家抵制收購所造成的影響，他無奈的說，以往一個冬天可賺取60～70萬的年終獎金，今年卻大縮水不到10萬元，大嘆錢難賺！

芳苑漁民得把握夜間漲潮前之際，捕撈漁網中的鰻苗。（記者陳冠備翻攝）

鰻魚苗透明、細小不易捕捉，是台灣沿海漁民眼中的「黑金」。（記者陳冠備攝）

芳苑漁民利用漲退潮地形，沿著出海口溝道，設置捕捉鰻魚苗的補網。（記者陳冠備攝）

漁民把漁網內的魚、蝦撈丟進捕撈盒中。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漁民 芳苑 鰻苗 鰻魚苗
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：7度寒流！一整夜鰻苗抓不到百隻 漁民嘆「錢難賺」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.