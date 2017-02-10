7度寒流！一整夜鰻苗抓不到百隻 漁民嘆「錢難賺」

寒流來襲，芳苑漁民不畏寒冷，下海捕撈鰻魚苗。（記者陳冠備翻攝）

2017-02-10 20:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕寒流來襲，全台溫度急降到僅有7度，不少人只想窩在家裡不出門，然而彰化芳苑卻有漁民不畏低溫，趁著入夜後退潮，趕緊到海上捕捉鰻苗，想趁機賺上一筆，不過這波寒流挾帶強風，不少鰻苗不是被嚇跑就是損傷，一整夜下來抓不到百隻，讓漁民大嘆「錢難賺」。

昨日寒流抵達首夜，彰化濱海溫度驟降到8度，海面來到平均8級風力，體感溫度更只剩下6度，雖然冷風颼颼卻激起芳苑漁民走入大海的鬥志，芳苑漁民施喜與友人趁著晚上9點漲潮前之際，配戴頭燈與著青蛙裝，手持捕魚工具，騎著機車深入潮間帶1公里處，準備抓有海岸黑金之稱的「鰻魚苗」。

施喜指出，每年11月到隔年2月底是鰻苗捕撈期，小鰻魚利用冬季黑潮洋流，從宜蘭外海逆時針方向游到彰化沿海，因此每年冬天不管氣候多冷，芳苑沿海居民每晚一定會出去補鰻苗，20年前，一個晚上就能捕撈上萬隻，可是近年海洋環境污染增加，鰻苗一年比一年少，有時一晚捕撈還抓不到100隻。

施喜說，捕捉鰻苗切記不能貪抓，如果是捕撈海上的鰻苗更要把握時間，通常入海後2～3小時，海水漲至100公分就要趕快撤離，不然海水一漲，淹沒海路跟溝槽，就很容易發生滅頂的危險。

施喜也說，近年政府為保護鰻苗，漁業署規定3月到10月是禁補期，因此今年鰻魚苗捕獲量有比去年增加，不過價格卻是大跌，目前盤商收購價每尾僅57元，他認為是台灣拒絕進口日本核災區食品，因此日本買家抵制收購所造成的影響，他無奈的說，以往一個冬天可賺取60～70萬的年終獎金，今年卻大縮水不到10萬元，大嘆錢難賺！

芳苑漁民得把握夜間漲潮前之際，捕撈漁網中的鰻苗。（記者陳冠備翻攝）

鰻魚苗透明、細小不易捕捉，是台灣沿海漁民眼中的「黑金」。（記者陳冠備攝）

芳苑漁民利用漲退潮地形，沿著出海口溝道，設置捕捉鰻魚苗的補網。（記者陳冠備攝）