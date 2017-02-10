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桃園燈會「幸福起家」今點燈 3分鐘水上高空煙火秀

桃園燈會的主燈「幸福起家」。（記者周敏鴻攝）

2017-02-10  21:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園燈會今晚在龍潭區龍潭大池熱鬧登場，桃園市長鄭文燦擊鼓主持「幸福起家」主燈的點燈儀式，雄偉公雞主燈絢爛亮起，與環繞龍潭大池的主題燈區互相映照，還有3分鐘的水上高空煙火秀，讓燈會瀰漫著元宵佳節的歡樂氣氛。

鄭文燦說，今年生肖屬雞，雞在台語音同「家」，象徵起家、全家團圓的意義，燈會設計了12公尺高的「幸福起家」主燈，盼用彩色羽翼象徵來年也能豐富亮麗外，也希望年輕人共同建立家庭、事業啟航，選擇在最適合成家就業的桃園市定居。

今天晚間7點，鄭文燦擊鼓後啟動主燈秀，讓主燈的鮮豔燈光亮起，環繞龍潭大池的主題燈區也隨著旋律同時閃爍，用超過100萬顆LED燈照亮龍潭大池，緊接著的3分鐘水上高空煙火秀，又有十足聲光效果，引來民眾驚呼連連。

民眾除了欣賞每30分鐘一次的主燈秀外，也繞著龍潭大池欣賞「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」6大主題燈區，還能遠望利用龍潭觀光吊橋裝飾的「氣壯山河」創意光廊，閒逛周邊的小吃攤位，享受元宵節前夕的悠哉。

11日元宵節的慶祝活動，包括龍元宮「接財神」系列活動，有千人擲笅比賽、迎財神遶境祈福與迎母金補財庫等，以及桃園燈會晚間6點起在水上舞台的表演，演出者包括客庄采風舞蹈、金曲獎歌手欒克勇與俠客樂團、客家歌手林生祥等，晚間8點另有水上高空煙火秀，不容錯過。

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  • 桃園燈會的水上高空煙火秀。（記者周敏鴻攝）

    桃園燈會的水上高空煙火秀。（記者周敏鴻攝）

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