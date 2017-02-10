泰豐火災求償案受理38件 桃市府將代民眾協商

2017-02-10 20:58

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市中壢區泰豐輪胎元月17日大火，由於嚴重影響周邊環境，市府成立「求償專案小組」受理民眾求償案件，今天是最後1天受理日，小組共接到149通諮詢電話、38件申請求償案件、求償金額約684萬餘元，為加速進度，市府會就個案與泰豐協商賠償金額，民眾若對賠償金額不滿意，可按公害糾紛調處程序或民事求償辦理。

法務局昨天也派員到泰豐公司進行協商，市府提出5點訴求，除第2點環境補償部分，泰豐輪胎希望環保局調查報告出爐再討論，其他包含民眾求償、公共環境污染、周遭灰燼、員工財務損失部分，泰豐輪胎公司都願配合。

其中民眾求償案件，市府會派員調查，判斷是否有因果關係、申請賠償金額是否合理，最後會針對個案與泰豐公司協商提出和解方案，若民眾同意和解方案，市府會協助和解款項給付；若民眾不同意，也會協助按公害糾紛調處程序或民事求償辦理。

火警案造成環境、學校、公園等公共設施污損，衍生的民眾安置、環境檢測費用，火警造成泰豐輪胎公司部分員工財務損失，泰豐輪胎公司也同意支付費用。

民眾反映，工廠火警後仍然不斷有灰燼的產生，影響鄰居，泰豐輪胎公司也允諾改善。

至於市府要求泰豐輪胎公司考量火災對環境所產生影響，研議就碳黑粒子影響區域，做全面性補償或慰問金建議案，泰豐輪胎公司希望環保局調查報告出爐再討論。