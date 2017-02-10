銜接東西向到南寮漁港 竹市「南寮大道」3月底動工

新竹市東西向快速公路銜接到南寮漁港的南寮大道3月底動工，明年6月底完工，全長600多公尺。（記者洪美秀攝）

2017-02-10 20:53

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東西向快速公路延伸到南寮漁港南寮大道新建道路工程，經營建署規劃設計，將築小堤防來克服海邊漂砂問題及將具歷史價值的水閘門平移重建保留後，目前已上網發包，預計3月底動工、明年6月底完工，屆時民眾可從東西向快速公路直接進入南寮漁港的港區內，提高南寮整體交通效益。

新竹市府工務處副處長曾嘉文說，這條全長600多公尺、寬18公尺的南寮大道，總經費2億元，將從東西向快速公路銜接到港區內，營建署已完成規劃設計並上網公開閱覽，預計3月底動工，由營建署興建，明年6月底完工。

曾嘉文說，很多駕駛及遊客都反映從東西向快速公路下新竹市後，雖然過去斷橋景像已可銜接，但仍未直接銜接到漁港區內，還是得繞行東大路進入南寮漁港，塞車問題依舊，因此市府向營建署提案爭取，從快速公路下新竹市路段再銜接到南寮漁港內的新港北路，此計畫去年就獲營建署同意興建。

不過，此計畫道路雖獲補助，卻面臨道路中央有43年歷史南寮舊港水閘門建物阻隔，且沿岸有嚴重漂砂問題，使得在規劃設計上面臨不少困難，包括取得當地漁民同意，把具歷史價值及文化意義的舊水閘門平移重建，同時築小堤防，或採堤防共構的方式來阻隔漂砂問題。

曾嘉文不諱言，新竹南寮漁港的漂砂問題很難杜絕，尤其東北季風來臨時，漂砂問題更是嚴重，因此工程設計上曾討論要築大型的擋砂牆，不過礙於道路安全，將改採堤防共構方式築小堤防來阻擋漂砂問題，減輕對道路交通安全的影響。

此外，有43年歷史的舊港水閘門位在計畫道路的正中央，原本營建署將拆除，但地方居民和市議員李妍慧等人強力挽留下，營建署已同意將把舊水閘門平移重建，未來會施做3公尺寬的木棧道做為觀景平台，也會提供解說告示牌，讓遊客能觀賞水閘門啟動情形，並保留討海人的舊時回憶，見證南寮漁港的變遷。

曾嘉文說，南寮大道完工後，不僅車輛可直接進入漁港區內的新港北路，未來交通處與產發處也會有相關的停車場配套措施，讓遊客可直接進入港區，不僅提昇交通效益，也讓南寮漁港觀光效益再升級。

新竹市東西向快速公路銜接到南寮漁港的南寮大道3月底動工，具歷史保留意義的舊水閘門將保留平移重建，也會處理漂砂問題，減輕對交通的影響。（記者洪美秀攝）

新竹市東西向快速公路銜接到南寮漁港的南寮大道3月底動工，具歷史保留意義的舊水閘門將保留平移重建，也會處理漂砂問題，減輕對交通的影響。（記者洪美秀攝）

新竹市東西向快速公路銜接到南寮漁港的南寮大道3月底動工，明年6月底完工，全長600多公尺。（記者洪美秀攝）

具歷史保留意義的舊水閘門將保留平移重建，也會處理漂砂問題，減輕對交通的影響。（記者洪美秀攝）