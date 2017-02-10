台灣燈會總彩排 主燈與煙火秀璀璨登場

2017台灣燈會總彩排，主燈與煙火秀璀璨登場。（記者詹士弘攝）

2017-02-10 20:11

〔記者詹士弘／雲林報導〕2017台灣燈會今天晚上在雲林虎尾燈區間總彩排，各項舞蹈表演陸續上場，主燈與煙火秀相互輝映，23公尺高的鳳凰來儀主燈，鳳凰昂首飛揚，展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元，燈光秀千變萬化，迷幻璀璨，時間長達90秒的煙火施放，更為主燈增添色彩。

雲林縣長李進勇與中華電信公司董事長鄭優等人手按開燈魔球，進行「魚米雲林縣、花燈作故鄉、蔗糖與偶戲、寶島耀榮光、國泰民安樂、來儀舞鳳凰」開燈6步驟後，23公尺鳳凰來儀主燈，昂首飛揚，展翅翱翔天際，象徵帶領台灣飛向新紀元；90秒璀璨煙火表演秀，與主燈相互輝應，璀璨繽紛。

雲林縣長李進勇表示，今年燈會規劃虎尾主燈區、北港燈區等2大燈區，北港燈區已於7日正式啟燈，工藝風華驚豔遊客；虎尾主燈區則將於明天正式啟燈，歡迎國內外旅客，一定要來賞燈遊雲林。

縣府除了歡迎大家到雲林賞燈之外，也提供觀光、美食、伴手禮等全方面服務；為迎接海內外各界旅客，縣府徵選了百大食/景，規劃了十大趣味旅程，提供遊客全方位深度體驗雲林，更舉辦紀念品、文創品、伴手禮的徵選比賽，歡迎全台業者藉台灣燈會舞台表現，更鼓勵雲林在地業者努力發揮在地特色，打響雲林名號。

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