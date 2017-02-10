台南首家長照2.0B級專賣店醫院 落實在地老化目標

衛福部台南醫院設立台南首家長照2.0B級專賣店醫院，落實在地老化目標。（記者王俊忠翻攝）

2017-02-10 20:25

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部台南醫院執行「長照2.0計畫」，加入南市東區長照試辦計畫、成為B級「長照專賣店」，也就是長照複合型服務中心，與南市基督教青年會社福基金會這A級「長照旗艦店」合作，協助並偕同其他B級及C級的巷弄長照站，共同提供民眾整合長期照顧服務，落實在地老化目標。

台南醫院參與的B級長照專賣店，是大台南地區第一家參與長照2.0社區整體照顧體系的醫院，該院了解主要照顧者的照顧壓力與家庭照顧功能逐漸薄弱，積極參與長照2.0社區整體照顧體系。

許博翔院長表示，南醫B級單位可提供居家醫療、復健、護理、安寧居家、輔具、環境評估、健康促進、治療餐食服務、出院準備服務、長照機構服務、照顧者支持服務、預防及延緩失能失智等服務，以擴大居家服務供給量及普及度。

市立安南醫院也為今年第25屆「世界病友日」舉行關懷感恩音樂會，南市天主教守護生命關懷協會響應天主教教宗方濟各呼籲，向安南醫院爭取舉行這場音樂會，期盼透過音樂表達醫院、醫護與病友的心是緊密相連的。

安南醫院院長林瑞模表示，為提供患者身體、心理、社會及靈性的照護與支持，去年起積極在院內設置祈禱室，提供固定服務的值班志工與神職人員，方便協助醫院提供主動訪視、支持或諮詢服務，以滿足病人及其家屬靈性需求。