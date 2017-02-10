血便別忽視！以為是痔瘡結果卻是大腸癌晚期

2017-02-10 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕當身體出現異常時，最好盡快就醫，一名50多歲婦女常年有血便問題，卻以為是痔瘡，最近接受大腸鏡檢查，才發現已經是大腸癌晚期。

據《健康醫療網》報導，一名50多歲婦女生活作息正常、沒有不良習慣，之前因胃痛就醫檢查。她在接受糞便潛血檢查後發現是陽性，於是告訴醫生常年有血便問題，在接受大腸鏡檢查後發現，大腸有顆5公分的腫瘤，確診罹患大腸癌晚期。

大腸直腸外科診所院長黃忠勇說，在病人轉診到醫學中心後發現，癌細胞已轉移到肺臟多處，確診為第4期大腸癌。其實病人在3年前就有血便發生，只是一直當成痔瘡，因此延誤治療黃金時期。

黃忠勇說，晚期大腸癌治療起來很棘手，因為癌細胞已遠端轉移，5年存活率不到20%。他因此提醒民眾，如果有血便症狀，千萬不要輕忽，建議接受大腸鏡檢查找出病因。

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血便3年當痔瘡 婦罹腸癌晚期