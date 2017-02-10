林園洋蔥減產約3成 價格開紅盤

2017-02-10 20:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區洋蔥進入盛產期，林園區公所指出，洋蔥產量受到去年莫蘭蒂颱風影響減產約3成，也因全台缺貨價格上揚3成，不過還是非常搶市。

洋蔥喜愛生長在空氣中含有鹽份的地區，林園區常年經海風吹拂，土質適合洋蔥生長，又有充足陽光照耀，成為高雄唯一耕種洋蔥的區域，成熟的洋蔥可重達12兩至1斤。

今年林園洋蔥種植面積約45公頃，1公頃可收成50公噸，總產量約2300公噸，但全台普遍受去年颱風影響減產，加上林園洋蔥產季較早，在市場上幾乎一枝獨秀。

林園區區長謝水福表示，雖然林園減產3成，但因供需失衡，價格也較去年漲了3成，產地價格每台斤約30元，每分地產值約6、7萬元，價格算是相當不錯。

林園洋蔥主要品種為「定遠6號」，也就是平常食用的黃洋蔥，另外也兼種白洋蔥和紫洋蔥，白洋蔥又稱「牛奶洋蔥」，質地比黃洋蔥更幼嫩，因照顧不易僅少量栽種；紫洋蔥，除了用來配色、涼拌外，大多賣給酒廠泡酒，時下最夯的「洋蔥紅葡萄酒」就標榜養生。

謝水福說，林園洋蔥果實大而飽滿多汁，纖維細緻，比起其他產地多了獨特的甘甜風味及清爽脆嫩的口感，在市場上很搶手，下月將舉辦洋蔥節大力促銷。