高雄海巡隊 查獲高屏溪外海違規拖網作業

2017-02-10 20:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄海巡隊執行「護永專案」，今天在高屏溪南方1.8浬海域，查獲琉球籍「福」字號漁船違規拖網作業，登船查獲漁獲，將陳姓船長等3人函送法辦。

高雄海巡隊上午10時接獲第七巡防區通報，高屏溪南方海域疑似有漁船違規拖網作業。透過巡防艇及岸際雷達鎖定琉球籍「福」字號漁船，PP-2017艇抵達後登船取締。

查緝人員在船上查獲一批雜魚，將69歲陳姓船長及2名漁工依違反漁業法函送，可裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

高雄海巡隊指出，未滿50噸級拖網漁船不得於距岸3浬內作業，50噸級以上拖網漁船不得於距岸12浬內作業，今年已取締9件12艘違規拖網漁船。