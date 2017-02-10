台灣燈會身障者停車不便 入園得走上1公里

2017-02-10 20:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會停車場離燈會園區太遠，身障者停車後得「走」上1公里才能入園。

雲林復健青年協進會總幹事林金順日前到燈會賞燈，停車後乘坐輪椅前往燈區，卻發現環境非常不友善，不僅人行道斜坡被車輛擋住，因停車場距離燈區太遠，讓他搖輪椅搖到手起水泡，相信這是很多身障者賞燈時都會碰到的問題。

縣府展開初步補救措施，表示身障者都會停在身障者車位，並請志工主動詢問是否有接駁的需求，如果確定有需要，縣府派出復康巴士巡迴車將身障者或老弱者轉載到靠近的燈會區的（南轉運站）上下車；至於縣內身心障礙者需要復康巴士服務，也可打電話（05）5522632預約。

惟仍有身障者認為，身障車位應就近設在燈會出入口，以方便弱勢者進入燈區賞燈，也應設置孕婦友善停車格。