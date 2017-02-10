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台灣燈會身障者停車不便 入園得走上1公里

2017-02-10  20:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕台灣燈會停車場離燈會園區太遠，身障者停車後得「走」上1公里才能入園。

雲林復健青年協進會總幹事林金順日前到燈會賞燈，停車後乘坐輪椅前往燈區，卻發現環境非常不友善，不僅人行道斜坡被車輛擋住，因停車場距離燈區太遠，讓他搖輪椅搖到手起水泡，相信這是很多身障者賞燈時都會碰到的問題。

縣府展開初步補救措施，表示身障者都會停在身障者車位，並請志工主動詢問是否有接駁的需求，如果確定有需要，縣府派出復康巴士巡迴車將身障者或老弱者轉載到靠近的燈會區的（南轉運站）上下車；至於縣內身心障礙者需要復康巴士服務，也可打電話（05）5522632預約。

惟仍有身障者認為，身障車位應就近設在燈會出入口，以方便弱勢者進入燈區賞燈，也應設置孕婦友善停車格。

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  • 停車場距離燈區太遠，身障者賞燈不便。（記者詹士弘番翻攝）

    停車場距離燈區太遠，身障者賞燈不便。（記者詹士弘番翻攝）

  • 台灣燈會燈區附近設有6個停車場，但距燈區都有一段距離。（記者詹士弘翻攝）

    台灣燈會燈區附近設有6個停車場，但距燈區都有一段距離。（記者詹士弘翻攝）

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