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不輸鹽水蜂炮！新莊「轟炮臺」明晚刺激登場

2017-02-10  20:14

〔記者葉冠妤／新北報導〕熱鬧迎元宵，明晚7點在新北市新莊老街舉辦的百年傳統轟炮臺活動，刺激度完全不輸給台南鹽水蜂炮，來參加的民眾不但能招福趨惡，還可有機會拿金牌等大獎！

新莊區公所表示，每逢元宵節於碧江公園舉辦轟炮臺活動已有近百年歷史，是早年的娛樂遊戲之一，玩法類似投籃，民眾各自朝高達10米的鐵桶炮台丟擲炮仔，藉由引燃鞭炮趕走惡運，丟進鐵桶炮台則可招來福氣，刺激不輸鹽水蜂炮，每年都吸引上百人爭相搶好運，而今年挑戰成功者，獎品大小會依照炮桶高度有所不同，最大獎將獲純金金牌二面。

除轟炮臺，新莊廟街上的保元宮、廣福宮、慈祐宮、全安宮等9座廟宇集合，近千人熱鬧踩街，沿著廟街從保元宮步行到瓊泰路口，到各廟宇參拜，一同為市民祈福，另還有文昌祠的「猜燈謎」、慈祐宮「鑽燈腳」、武聖廟「過平安橋」等民俗體驗活動。

民眾可憑未兌發票或10元兌換美食，所得將全數捐贈公益團體，元宵節為自己祈福，也為別人添福。

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  • 每逢元宵節在新莊老街碧江公園舉辦的轟炮臺活動，刺激度不輸鹽水蜂炮。（新莊區公所提供）

    每逢元宵節在新莊老街碧江公園舉辦的轟炮臺活動，刺激度不輸鹽水蜂炮。（新莊區公所提供）

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