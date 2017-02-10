油笐火繞行秀巒山 北埔傳統再現
2017-02-10 20:22
新竹縣北埔鄉的「油笐火」遊行，今晚6點半在慈天宮前廣場集結點火。（民眾提供）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕拿古早火把遊行，你看過這種慶祝元宵節的活動嗎？新竹縣北埔鄉今晚比照古早元宵節的慶祝作法，民眾自發性拿著用竹子製作的「油笐火」組成遊行隊伍從古蹟區出發繞行秀巒山，雖然寒風瑟瑟，但參與民眾興致高昂。
北埔老一輩民眾說，「油笐火」其實就是用竹子自製的古早簡易火把，裁下竹子之後先泡水避免爆裂，再利用布、柴油製成一端點燃發光、一端可以手持的「油笐火」，以前每年元宵節時，大人帶領孩子持「油笐火」上秀巒山祭拜山神，後來「油笐火」遊行就成了當地特有的元宵活動。
「這是我第一次拿著火把，感覺自己好厲害！」今晚的「油笐火」遊行於晚間6點半在慈天宮前廣場集結點火，參加民眾約200人，雖然現場氣溫只有攝氏10度左右，但有「油笐火」的熊熊火光相伴，不少初次參加這個另類元宵遊行的孩子們仍相當興奮。
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