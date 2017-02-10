元宵冷颼颼 北部低溫8度 中南部日夜溫差大

受寒流影響，今到明（11日）晨依然相當寒冷，明天白天天氣穩定，會稍微回溫一些，不過仍要注意保暖，中南部也要特別留意日夜溫差。（記者方賓照攝）

2017-02-10 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，今到明（11日）晨依然相當寒冷，明天白天天氣穩定，會稍微回溫一些，不過仍要注意保暖，中南部也要特別留意日夜溫差。

中央氣象局指出，這波寒流屬於乾冷性質，西半部以多雲為主，有時可以看到陽光，僅花東一帶可能出現零星短暫雨。

溫度方面，明天北部及宜蘭早晚低溫只有8到9度，中部低溫約10度左右，南部及花東也只有12度至13度；白天北部高溫只有13度至15度，中部及花東高溫則約16度至18度，南部約19度至20度，感覺上仍有些涼意；中南部空曠地區入夜後受輻射冷卻影響，氣溫可能更低，要特別留意日夜溫差。

寒流影響期間，提醒民眾特別注意保暖，並留意身邊長輩、幼童及有心血管疾病朋友的身體狀況；使用瓦斯熱水器及電暖器時要注意安全；養殖業者也請做好預防寒害的工作。

空氣品質方面，明天高屏地區AQI為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標汙染物為細懸浮微粒。