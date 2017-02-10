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鬧元宵 六甲媽祖廟遶境祈安熱鬧登場

2017-02-10  19:55

〔記者楊金城／台南報導〕鬧元宵，有上百年歷史的六甲媽祖廟恒安宮「赤山─兩保半元宵民俗遶境祈安活動」，今年擴大舉辦民俗文化慶典嘉年華，今天登場，明有遶境踩街、拚陣、提花燈與各類民俗表演藝術，廟前還製作了1隻金雞大花燈，非常熱鬧。

赤山「兩保半」指的是六甲區甲東、甲南兩里，加上「半保」六甲里的一半，是恒安宮[撿丁錢]的區域。

恒安宮副主委陳彥呈說，六甲媽祖廟在元宵出巡遶境祈安活動超過百年歷史，是一場凝聚地方組織及民俗文化傳承的宗教活動，今年首度擴大舉辦「赤山-兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會」，明晚六點廟埕前有國樂、舞龍、民俗舞蹈、六甲國中夜光扯鈴秀、電音戰鬥舞等民俗藝陣大匯演。

六甲區長蔡秀琴、市議員吳通龍說，會場還提供民眾體驗搖元宵、彩繪燈籠等鬧元宵活動，值得民眾參與。

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  • 六甲媽祖廟恒安宮「赤山─兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華]，明晚有各類民俗表演藝術，廟前還製作了1隻金雞大花燈。（記者楊金城攝）

    六甲媽祖廟恒安宮「赤山─兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華]，明晚有各類民俗表演藝術，廟前還製作了1隻金雞大花燈。（記者楊金城攝）

  • 六甲恒安宮推出元宵民俗活動。（記者楊金城攝）

    六甲恒安宮推出元宵民俗活動。（記者楊金城攝）

  • 六甲區長蔡秀琴（右起）、南市議員吳通龍，在恒安宮媽祖廟前體驗搖元宵。（記者楊金城攝）

    六甲區長蔡秀琴（右起）、南市議員吳通龍，在恒安宮媽祖廟前體驗搖元宵。（記者楊金城攝）

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