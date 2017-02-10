台灣燈會主燈今試燈 「鳳凰來儀」耀眼亮燈
2017-02-10 20:23
雲林臺灣燈會虎尾主燈「鳳凰來儀」晚間在燈光及煙火陪襯下，更顯得氣勢磅礡。（記者廖耀東攝）
〔記者甘芝萁／雲林報導〕2017台灣燈會，將從2月11日至2月19日一連9天，在雲林縣虎尾及北港燈區隆重登場，今晚並安排「主燈區」試燈彩排。今年主燈「鳳凰來儀」總高度約23公尺，晚間試燈時氣勢磅礡登場，雖然入冬最強寒流來襲，但仍不減民眾搶先目睹試燈風采，今晚試燈也施放1分半鐘璀璨煙火，為明天開幕熱鬧暖身。
今年主燈設計為展現鳳凰王者之風，展現鳳凰主燈昂首飛揚、蓄勢待發之精神，另以降臨於山頂之巔，振翅展現翱翔天際動態，另首創以1萬9千組以上之燈光迴路系統，運用高效能全彩LED燈組，呈現出最為璀璨亮麗之視覺饗宴。
副燈則是由燈藝師以傳統製燈方式專業製作，分別以「牛轉乾坤」、「祥獅獻瑞」、「鳥囀花開」、「魚躍龍門」等吉祥主題，承繼傳統燈藝文化。開燈台以雲林地標及特色活動作為設計主題，如西螺大橋、迎神繞境、摩天輪及虎尾糖廠等，並加入雲林近年致力發展之風力發電及生態保育等議題，表現雲林新舊融合及兼容並蓄之城市特質，另首創以布袋戲臺外觀結合大螢幕轉播表演節目，將在地通俗文化透過台灣燈會推向國際舞台。
觀光局提醒，為使國內外遊客都能順暢的抵達燈會現場，共享吉慶繽紛的元宵佳節，民眾可搭乘高鐵至雲林站下車即可抵達會場，請預先買好回程車票以免久候，另台鐵部分南下民眾請至斗六站下車，北上民眾請至斗南站下車，再於後站搭乘免費接駁車前往。而自行開車的民眾則可依指標系統，將車停放於周邊停車場，再搭乘接駁車進入燈區賞燈。詳細活動內容請至2017台灣燈會活動網站查詢。
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