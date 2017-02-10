清大「放心學雲端教室」 高三學習不打烊
2017-02-10 20:20
［記者洪美秀／新竹報導］高中生申請上了大學，高三下學期就不學習？清華大學3年前開始，每年5月到8月為高中生開設「放心學雲端教室」，課程愈開愈多，去年修習人數已逼近3000人，其中開設「微積分」雲端課程的清華數學系特聘教授顏東勇，今年還首創以YouTube直播解題，已有台東縣及花蓮縣的高中生也來修習，讓高中生即使身處偏鄉，也能提前學會大學課程，且只要通過考試，就能取得學分。
清大教務長戴念華說，清華3年前開設的大學先修課程，取名為「放心學雲端教室」提供微積分、普通物理、普通化學等基礎課程，讓透過繁星推薦、個人申請等管道在3月及4月就獲大學錄取的高三生修習大學課程，每年都吸引超過1000名學生免費報名修課，到今年已逼近3000名學生修習。
其中顏東勇開設磨課師的線上課程多年，幫助不少學生成功跨越微積分障礙，顏東勇今年5月將在微積分雲端課程中，首度嘗試線上直播解題，將學生提問每3到4週彙整一次，利用YouTube直播解題，學生若有不解之處，還可當場以YouTube聊天視窗提問，及時獲得解答。
目前就讀清華材料系一年級的王政傑，去年從新竹高中畢業，高三下學期就透過「放心學」在家修習，還通過「普通物理」及「普通化學」的考試，提前拿到這些學分，讓他進入大一後，有更好的選修課程空間。
清大表示，參與線上放心學雲端課程的學生，參與考試的學生雖不多，通過率也不是很高，但今年開始將開放全國各高三學生修習，採一綱多元學習，讓高中生透過線上修習後，可以參與各大學的考試，進而取得學分，放心學雲端網站。
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