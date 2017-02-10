放下針灸改拿鋤頭 「醫師農夫」陳力種出甜美水蜜桃

2017-02-10 20:05

［記者黃美珠／竹縣報導］64年次的陳力是尖石鄉秀巒村控溪部落的青年農民，他也是握有中國執照的中醫師，在湖北中醫學院碩士班畢業後，曾在北京中山醫院當過門診醫師。13年前，為了陪年邁父親，他從中國回到台灣的部落，放棄了傳統被認可以有錢、有地位的醫師光環，只因他發現「山上是他最想待的地方」，從此拿針灸的手改拿鋤頭。

農暇，他也是部落的導覽解說員，且因前述豐富的生命轉折，使得他的導覽解說不僅有部落的深度，也有世界的廣度。

他的職場大轉彎，讓他花了10年重新摸索。從種水蜜桃連3年不會結果，不然就是結了果後又落果，到現在憑著不斷的鑽研和努力，他已經有年產至少3000台斤的能力。儘管如此，據說還是有人排隊排了兩年，卻還是吃不到他的水蜜桃，其搶手可見一斑。

另外陳力也種甜柿、天山雪蓮、以及蜜李等，結合中醫養生等的知識，他選種適合自己部落土壤、氣候、時令的蔬果，使得他從醫界轉戰農業一樣有聲有色。

陳力說，自己的人生很「多變」。當年身為秀巒國小主任兼校長的父親，為了他的教育，在他國小3年級，就把他送去竹東離開了部落。

國中畢業後他唸五專電子科，一度插大學習大氣科學。踏入社會後先當起人人羨慕的竹科人，但始終沒有安身立命的感覺。

直到他有次放假回部落，巧遇前去義診的中醫師黃三德和吳麗美夫婦。他發現雖然部落常有馬偕醫院駐點義診，但這些西醫只能對付傷風感冒或外科傷害，部落老農的筋骨酸痛則要靠中醫針灸、推拿等才能緩解。

他因此跟黃三德夫婦結緣，甚至被收為義子，在他們指導推薦下去中國學中醫，學業有成後不僅考到中國的中醫師執照，還在北京中山醫院看診。

13年前他因爸爸身體差了而回部落，雖然無法執業，卻因陪伴了爸爸人生的最後時光，讓他發現自己的靈魂屬於部落，所以決定返鄉，即便只能當農夫也好。

他不穿白袍、改穿雨鞋走自己的路，也意外成了部落傳奇，讓人津津樂道。

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