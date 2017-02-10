竹東交通熱點北興橋 橋旁反成髒亂點
2017-02-10 20:16
新竹縣環保局、竹東鎮公所在竹東鎮北興橋橋下道路北側護欄設置多面宣導牌，希望能遏止亂丟垃圾歪風。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮的北興橋因為可以連接120、122號縣道和東西向快速公路，成為當地的交通熱點，但沒想到橋旁空地也成了易被亂丟垃圾的髒亂點，縣環保局和鎮公所為此在路旁豎立宣導牌，呼籲民眾不要亂丟垃圾。
當地民眾說，高架連接北興路2段和3段的北興橋，高架橋下道路北側空地因為低窪且有竹林遮蔽，經常有人把整袋垃圾往下丟，而且因為北興橋往西就可以接到台68線東西向快速公路，東端往北經竹林大橋可以銜接到120號縣道、往南可以銜接到122號縣道，不少人上下班開車經過時就把垃圾丟包，久而久之當地就成了一個垃圾永遠清不完的髒亂點。
當地環保志工說，他們最近清了好幾次，好不容易把當地恢復乾淨面貌，也請環保局和鎮公所在這個「易被棄置垃圾路段」設置多面環保宣導牌，上面印有環保局和清潔隊的檢舉專線，請民眾看到有人亂倒垃圾就記下車號檢舉，希望能夠發揮嚇阻作用，徹底改善在當地丟垃圾的歪風。
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