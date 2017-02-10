| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

竹東交通熱點北興橋 橋旁反成髒亂點

新竹縣環保局、竹東鎮公所在竹東鎮北興橋橋下道路北側護欄設置多面宣導牌，希望能遏止亂丟垃圾歪風。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-10  20:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮的北興橋因為可以連接120、122號縣道和東西向快速公路，成為當地的交通熱點，但沒想到橋旁空地也成了易被亂丟垃圾的髒亂點，縣環保局和鎮公所為此在路旁豎立宣導牌，呼籲民眾不要亂丟垃圾。

當地民眾說，高架連接北興路2段和3段的北興橋，高架橋下道路北側空地因為低窪且有竹林遮蔽，經常有人把整袋垃圾往下丟，而且因為北興橋往西就可以接到台68線東西向快速公路，東端往北經竹林大橋可以銜接到120號縣道、往南可以銜接到122號縣道，不少人上下班開車經過時就把垃圾丟包，久而久之當地就成了一個垃圾永遠清不完的髒亂點。

當地環保志工說，他們最近清了好幾次，好不容易把當地恢復乾淨面貌，也請環保局和鎮公所在這個「易被棄置垃圾路段」設置多面環保宣導牌，上面印有環保局和清潔隊的檢舉專線，請民眾看到有人亂倒垃圾就記下車號檢舉，希望能夠發揮嚇阻作用，徹底改善在當地丟垃圾的歪風。

廣告
  • 新竹縣竹東鎮北興橋橋下道路北側空地經常遭人亂丟廢棄物，形成髒亂點。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東鎮北興橋橋下道路北側空地經常遭人亂丟廢棄物，形成髒亂點。（記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亂丟垃圾 北興橋 竹東鎮 竹縣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：竹東交通熱點北興橋 橋旁反成髒亂點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.