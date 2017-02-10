不到10天要選農會代表 彰縣5鄉鎮拉票拉很兇

元宵節過後下週日就是農會農事小組改選投票日，圖為今年彰化花燈會場。（記者張聰秋攝）

2017-02-10 20:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週日（19日）就是縣市鄉鎮市農會農事小組選舉投票日，選舉結果將牽動農會三巨頭總幹事、理事長、常務監事的結果，總幹事寶座之爭態勢將底定，彰化縣永靖鄉、二林鎮、花壇鄉、芬園鄉、鹿港鎮，因多人角逐和藍綠與地方派系較勁，選情格外緊繃。

選舉在各地農會投開票所進行，縣內26鄉鎮鎮農會代表席次不一，前述選情激烈的5個農會，應選代表席次剛好都各為45席，也就是說，農事小組的投開票結果，哪方能夠拿下過半26席次，在爭總幹事就占優勢。

地方農會向來是藍營天下，綠營過去在彰化農會系統尚未插旗成功過，這回，綠營積極想搶下永靖鄉和花壇鄉，兩個選舉區形成綠藍對決的局面。

永靖鄉、二林鎮和芬園鄉，各有兩方人馬角逐，永靖藍綠對決，二林和芬園藍軍爭霸，選情激烈，實力都在伯仲之間，非到最後關頭勝負難料。

鹿港鎮和花壇鄉都各僅一人登記總幹事候聘，不過，因地方勢力較勁，選情膠著，未來一旦在野和公所派勢力掌握過半數的會員代表席次，縱使一人登記，未來也可能出現理事會不遴聘總幹事，縣府需重新辦理總幹事登記，變數大。

縣府農業處副處長郭至善表示，總幹事遴聘前，要依照遴選辦法，選出會員代表再選出理事、監事，組成理事會再聘任總幹事，相關候選人登記作業早已完成，本月19日農事小組選舉，將選出農事小組組長、副組長及會員，3月5日選舉理、監事及出席上級農會會員代表，3月14日召開理、監事會互選理事長、常務監事並聘任總幹事。