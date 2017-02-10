2月11日情人慶元宵 高市原民故事館送禮、送甜湯

高市原民故事館明天的原民市集推出情人慶元宵活動。（記者王榮祥攝）

2017-02-10 19:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕搭配元宵節與情人節，高市原住民故事館於2月11日的原民市集，邀請情侶結伴同行，只要穿情侶裝到原民故事館參觀、即贈送小禮品，當天還有元宵甜湯送暖活動，來館就送甜湯、送完為止。

高市原民會表示，原民故事館自去年12月開館後，每月訂定主題月辦理系列活動，2月14日為西洋情人節，遂將2月訂定為情人月，希望情侶們帶給故事館充滿濃濃的愛意。

而故事館每週六辦理原民市集，2月11日當天也規劃「情人慶元宵」活動，只要當天與情人穿情侶裝同行，或配戴對飾或相同飾品，即可獲故事館精心準備的小禮品。

11日當天也是元宵節，正值冷氣團來臨，故事館將從下午2點開始到5點，現場發送元宵甜湯、送完為止！

高市原住民故事館集結高市原住民的工藝、農創及樂舞產業，歡迎喜愛原民文化的市民朋友參觀，詳細活動可洽高市原民會07-7406511分機721、或原住民故事館07-8417087，也可上FB跟google搜尋高雄市原住民故事館。