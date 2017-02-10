車子跑去那？ 彰縣收費停車格「停車率」只有...
2017-02-10 19:23
鹿港收費停車格只有例假日收費。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕車子都去那裡了？彰化市區停車位以前「一位難求」，遊客如織的鹿港小鎮每逢假日也是找不到車位，可是今年元月份起實施路邊停車收費後，彰化市假日的停車率才將近50％，鹿港鎮僅有17％；彰化市、鹿港公所都表示「有很大的進步空間」！
「為何有車子停放在收費停車格，卻常常都沒有看到停車單？」有不少民眾都反應，彰化縣以前都沒有路邊停車收費，造成佔用情況太嚴重，根本就是「看得到卻停不到」，如今收費制上路，卻令人覺得停車收費的情況不高，應該要提高「周轉率」，建立「使用者付費」的觀念，這樣才不會造成投機者佔用的情況「死灰復燃」。
彰化市公所工務課長謝景澤表示，彰化市路邊停車收費從今年元月3日起跑，收費時段是早上8點到晚上8點，每小時20元，全市約有570格收費停車位，收費停車格元月份的停車情況，平日周轉率是2.95，平均停車率約為3成；假日周轉率是3.27，平均停車率將近5成。
鹿港鎮公所表示，鹿港鎮路邊停車收費只有星期六、日與例假日收費，收費時段是「朝9晚5」，全鎮有505個收費停車格，元月份平均周轉率為1.9，停車率為17％。
鹿港鎮公所主秘林威任表示，由於收費制剛上路，收費人員的相關技巧都有待加強，目前停車率較高的路段在復興南路，也就是靠近鹿港公會堂、鹿港藝術村一帶，因為鄰近景點，提高民眾停車意願。
謝景澤指出，彰化市路邊停車格停車率較高的路段為三民路、民生路、光復路，由於有不少民眾反應有車輛故意只把車頭停在停車格內以規避繳費，將會協調警方加強取締違停車輛。
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